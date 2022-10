Nicolau, Maria Antônia e Jarude são os deputados estaduais mais votados; veja lista completa

Neste domingo (2), mais de 588 mil eleitores acreanos foram às urnas eleger os representantes.

Dos mais de 500 candidatos a deputados estaduais, o atual presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Júnior, foi reeleito com mais de 16,600 mil votos, Maria Antônia também foi reeleita e foi a segunda com maior número de votos: 10.540 mil. O jovem vereador Emerson Jarude foi o terceiro, com 8.540 votos. A renovação é de 50% na Casa. 12 dos 24 foram reeleitos e 12 novos assumem mandato.

Veja a lista dos eleitos por colocação.

Nicolau Júnior

Maria Antônia

Emerson Jarude

Manoel Morais

Gilberto Lira

Clodoaldo Rodrigues

André da Droga Vale

Pedro Longo

Luiz Tchê

Fagner Calegário

Whendy Lima

Luiz Gonzaga

Tadeu Hassem

Adailton Cruz

Michelle Melo

Edvaldo Magalhães

Afonso Fernandes

Antônia Sales

Tanízio Sá

Chico Viga

Gene Diniz

Pablo Bregense

Eduardo Ribeiro