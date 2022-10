Polícia confirma boletim de ocorrência contra Marcelo Bimbi por agressão a mulher; veja nota

A Polícia Civil do Pará confirmou à redação do site O Liberal a existência do boletim de ocorrência contra o modelo acreano Marcelo Bimbi. Em nota emitida, a polícia ainda confirmou uma medida protetiva feita para a vítima. Veja nota!

“A Polícia Civil do Pará informa que um inquérito foi instaurado na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), em Belém, para apurar o caso de ameaça de agressão. Medidas protetivas foram solicitadas para a vítima”, diz o texto da Polícia Civil.

