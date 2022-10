Prédio da Igreja Católica de Sena começa a ser reformado

O prédio da Igreja católica de Sena Madureira, localizado na Avenida Avelino Chaves, centro, começou a ser reformado. Dentre os principais pontos prioritários estão a troca completa do telhado e a parte elétrica.

Os recursos para a obra foram arrecadados durante as 31 noites do tradicional arraial, ocorrido no mês de maio. “Estamos providenciando a reforma do telhado, trocando todas as telhas bem como haverá intervenção na parte elétrica para que possamos ter um bom conforto e um bom lugar para as orações”, destacou o frei Moisés, pároco do município.

Ele acrescentou que, no momento, a igreja não está fechada para visitas, entretanto, é preciso que os moradores adotem alguns cuidados em face dos trabalhos.

Desde o ano passado, os padres e demais celebrantes da palavra vinham se deparando com dificuldades, especialmente na época invernosa em decorrência das goteiras.

A igreja católica Nossa Senhora da Conceição é bastante tradicional em Sena Madureira e conta com centenas de fiéis.