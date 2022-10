Prefeitura de Rio Branco conclui oficina Mundo do Trabalho no Centro da Juventude

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), realizou nos dias 10 e 11 a “Oficina de Empregabilidade: Orientações para o mundo do trabalho”, no Centro da Juventude, bairro Cidade Nova.

A parceria com o programa ACESSUAS – Trabalho, do Governo Federal e desenvolvida na capital pela SASDH, abordou os temas:

– As mudanças no mundo do trabalho e como adaptar-se, trabalhando a automotivação;

– Habilidades e competências pessoais e profissionais;

– Postura profissional e imagem pessoal – uma construção de currículo;

– Processo de entrevista de emprego.

O público alvo das oficinas são jovens com idades entre 14 e 29 anos e que tenham interesse em ingressar no mercado de trabalho. Ao todo 25 alunos participaram das aulas e receberam certificado de 8h.

O mediador do treinamento, Deandrison de Oliveira explica que as oficinas são para preparar o jovem para o mercado de trabalho, orientando-o em como fazer um bom currículo e se preparar para uma entrevista de emprego, tanto de forma presencial ou online.

“Trazemos esses temas para que as pessoas possam se sentir mais preparadas quando estiverem inseridas no mundo do trabalho ou procurando uma vaga. Nossa expectativa é que eles tenham esse conhecimento para que se sintam mais seguras no momento do processo”.

Para a jovem Letícia Oliveira, de 18 anos, a oficina lhe fez sentir confiante em ingressar no mercado.

“É extremamente necessário esse projeto e acredito que para outros jovens que participaram. Vou usar os conhecimentos adquiridos e pretendo participar dos demais cursos, me qualificar cada vez mais.”

A gerente do Departamento de Políticas para Juventude (DPJ), Henrefany Costa, orienta para que a comunidade fique monitorando as redes sociais da prefeitura para os próximos cursos que serão oferecidos.

“Os próximos passos são cursos profissionalizantes em parceria com o Senac, para agregar mais o currículo dos alunos que fizeram a oficina e também os demais jovens interessados em ter uma capacitação em áreas de sua preferência”, finaliza.