(Revisar) Amado Batista leva multidão em show no Festival do Abacaxi em Tarauacá; veja imagens

Uma multidão tomou conta da Praça central Alton Furtado, em Tarauacá, na noite deste domingo (9), para o show do cantor Amado Batista, que realizou o encerramento da 9ª edição do Festival do Abacaxi no município.A coluna Douglas Richer entrou em contato com a Secretaria municipal de Cultura para saber mais detalhes sobre a participação do público no encerramento. Segundo os organizadores do evento, a estimativa é de mais de 30 mil pessoas tenha participado do evento.Uma estimativa oficial não foi divulgada pela Polícia Militar.

As imagens que circulam pelas redes sociais mostram vários ângulos da apresentação do cantor no festival. Confira!