Ruas mais enfeitadas para a Copa no Acre serão premiadas; veja quem pode participar

Tradicional em Rio Branco a cada quatro anos, o concurso “Minha rua é louca pelo Brasil” premia a rua mais bonita, adornada com a temática da Copa do Mundo. Este ano, a Copa do Mundo é realizada no Catar, mas no Acre, algumas ruas estarão enfeitadas para a chegada do campeonato e podem participar do concurso.

Nesta terça-feira (25), a Associação Comercial, Industrial, de Serviços Agrícolas do Estado do Acre (Acisa), a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado Acre (Federacre), a Prefeitura de Rio Branco a Fundação Garibaldi Brasil e o Governo do Estado lançaram o concurso na sede da Acisa.

O presidente da Acisa, Marcello Moura, explica que a ideia do concurso é trazer engajamento das pessoas em um momento de festa e alegria, como a Copa do Mundo. “Saindo desse momento de pandemia, que as pessoas não queriam mais se reunir, privando pela sua vida, agora nós queremos que as pessoas voltem a se confraternizar, se unir e aquecer o comércio, visto que toda vez que é comprado uma bandeira ou tinta, está sendo movimentada a economia. A Acisa tem essa visão, tem essa tradição dessa campanha, em prol da coletividade, do aquecimento da economia e da união das pessoas”, diz.

Além disso, uma das novidades divulgadas no lançamento do concurso, é que ruas de municípios do interior também poderão participar, através da Federacre, que ativa a campanha nos municípios.

“Esse ano, diferentemente dos outros eventos, alguns condomínios também vão poder participar, até 30 ruas podem se inscrever. A diferença grande entre esse ano e as outras Copas, é a participação de todo o estado, principalmente através da Federacre. Um evento desse porte, com participação do Governo do Estado, Prefeitura de Rio Branco e outros prefeitos, juntamente com as associações comerciais, é de porte muito maior do que era nas outras Copas do Mundo. É muito bom para a população e para o comércio, é geração de renda e emprego que estamos precisando no nosso Estado”, explica Rubenir Guerra, presidente da Federacre.

O prefeito Tião Bocalom elogiou a iniciativa do concurso e afirmou que é o momento de fazer os corações sorrirem novamente. “Acabamos de sair de uma pandemia, onde os corações estão amargurados e a gente precisa criar condições para que os corações voltem a sorrir novamente. A Seleção Brasileira mexe muito com os brasileiros, então não tenho dúvida nenhuma que é uma forma que tem de alegrar os nossos corações depois de tanta agonia que a gente teve”, diz.

Premiação

Segundo Júnior Santiago, chefe do departamento de esportes da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte (SEE), a premiação para a rua considerada mais bela será contemplada com um kit esportivo no valor acima de R$2 mil, juntamente com o kit churrasco. Além disso, na final, será sorteada uma motocicleta zero quilômetro para quem estiver prestigiando o evento da final que provavelmente vai ser na Arena da Floresta.

Para o secretário da Casa Civil e representante do Governo na ocasião, Jonathan Donadoni, a retomada das festividades foi representada pela Expoacre. “Isso representou a retomada dos negócios após a pandemia e nesse ano de 2022 a gente sela esse caminho com esse concurso, que tem os mesmos parceiros atuantes, para que seja um sucesso. Agora vai acontecer em todos os municípios, para que a sociedade se empenhe e adorne as ruas e imóveis, traga esse ambiente de felicidade”, acrescenta.

Inscrição

Com o lançamento do concurso, as inscrições devem ser abertas a partir desta quarta-feira (26). Os interessados devem se dirigir à sede da Acisa, na Avenida Ceará, em Rio Branco, com a documentação que será divulgada pela instituição.