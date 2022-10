Serviços de limpeza realizados pela Prefeitura de Rio Branco alcançam 100% dos bairros da capital

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade (SMCCI), apresentou, na manhã desta quinta-feira (13), o encerramento do primeiro ciclo de limpeza dos 230 bairros da capital, por meio do projeto “Cidade Limpa, Povo Desenvolvido”. Pela primeira vez, mais de 6 mil ruas foram contempladas com limpeza de onde foram retiradas 57.500 toneladas de lixo durante as ações.

O prefeito Tião Bocalom disse estar satisfeito com o trabalho das equipes em todos os bairros.

“Isso mostra que quando a gente faz um trabalho contínuo, não tenha duvida nenhuma que vai melhorando muito a limpeza da nossa cidade, eu estou muito feliz, isso também é saúde”, afirmou.

20 equipes de serviços, 86 equipamentos e um total de 565 pessoas foram envolvidas nas ações, com retiradas de entulhos, capina, roçagem, desobstrução de bueiros, entre outras atividades. De acordo com o secretário municipal de Cuidados com a Cidade, Joabe Lira, outro ciclo de limpeza será iniciado nos próximos dois meses e objetiva alcançar 80 bairros de Rio Branco.

“Hoje, estamos mostrando para a sociedade e líderes comunitários que estamos concluindo o primeiro ciclo de limpeza geral em todos os bairros de Rio Branco”, comemorou.

José Adenilson, mais conhecido como Negão da Baixada, é presidente do bairro Aeroporto Velho há 34 anos. Ele falou do excelente serviço prestado pela prefeitura na regional e parabenizou a gestão.

“Tudo o que vem em benefício da comunidade é bem-vindo. Os bueiros estão desentupidos, a limpeza está acontecendo, todos os meses eles vêm e limpam as principais, e a gente reconhece isso.”

Estiveram presentes, os secretários municipais Valtim José da Casa Civil; Eracides Caetano da Seagro; Francisco Bezerra secretário adjunto da SASDH; Cel. Ezequiel Bino, chefe do Gabinete Militar; Carlos Nasserala, secretário de Meio Ambiente; Helder Paiva, assessor de Articulação Institucional, assim como os vereadores, Raimundo Neném, Antônio Morais e Samir Bestene.