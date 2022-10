Tiago Ramos é flagrado descalço na rua após expulsão de A Fazenda 14; veja fotos

Aparentemente tranquilo, o ex-peão de A Fazenda 14 sorriu para as fotos. Até o momento, não foi divulgado se ele cumprirá o protocolo de eliminação do reality rural da Record TV, como, por exemplo, as participações no Hora do Faro e nas lives apresentadas por Lucas Selfie.

A expulsão de Tiago e Shayan foi confirmada nesta madrugada, e ambos saíram de Itapecerica da Serra com a roupa do corpo. Os demais peões do programa é que farão as malas deles com os pertences restantes. “A produção decidiu retirar do programa os participantes Shayan e Tiago. Ambos colocaram em risco a integridade um do outro e também dos outros peões”, informou o comunicado oficial da atração, que foi lido por Lucas Santos, fazendeiro da semana.