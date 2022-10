Trabalhou em 2021? Calendário PIS/PASEP 2023 é anunciado; veja

O PIS/Pasep é um benefício destinado aos trabalhadores que exercem suas atividades formalmente, ou seja, com carteira assinada.

A Caixa Econômica Federal liberou, na semana passada, um novo saque do PIS/Pasep para um milhão de beneficiários. O pagamento é referente a anos anteriores. Por esse motivo, muitos trabalhadores passaram a se questiona sobre a liberação do abono salarial do ano-base 2022.

PIS/Pasep ano-base 2022

Primeiramente, é importante ressaltar que o ano-base se trata do ano em que o trabalhador exerceu atividade remunerada formalmente. Normalmente, o abono salarial é pago ao beneficiário no ano seguinte ao ano-base.

No entanto, devido aos impactos econômicos durante a pandemia da Covid-19, o governo optou por não realizar os repasses em 2020, disponibilizando apenas neste ano de 2022.

Portanto, devido ao atraso nos pagamentos, o Governo Federal determinou que os recursos do ano-base de 2021 não serão disponibilizados neste ano, mas sim em 2023. De acordo com informações oficiais, os valores do PIS/Pasep estão previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA).

Por outro lado, é importante que os trabalhadores tenham em mente que o PIS/Pasep ano-base de 2022 tem previsão para liberação apenas em 2024.

Agora que você já sabe todas as informações a respeito do PIS 2022, fique ligado para saber mais informações a respeito do PIS 2023. A princípio, é importante deixar claro que a expectativa é que os valores do benefícios sejam pagos somente no ano de 2023.

Uma informação preliminar muito importante a respeito do PIS 2023 já pode ser consultada. Trata-se dos valores do programa que, conforme regras oficiais, variam conforme o valor do salário mínimo.

No último dia 15 de setembro, a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia baixou a estimativa oficial para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) deste ano.

Segundo informações da pasta, o índice passou de 7,41% para 6,54%. Essa mudança impacta diretamente nos benefícios do INSS, como, por exemplo, as aposentadorias, o Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) e também o abono salarial PIS/Pasep.

Tabela PIS 2023

O valor do benefício varia de acordo com o tempo de atividade trabalhista exercida. Em 2023, a depender do piso salarial definido, o trabalhador poderá receber até R$ 1.292 (valor previsto para o salário mínimo do ano que vem).

Confira a tabela prevista do PIS 2023:

1 mês trabalhado – R$ 108;

2 meses trabalhados – R$ 215;

3 meses trabalhados – R$ 323;

4 meses trabalhados – R$ 431;

5 meses trabalhados – R$ 538;

6 meses trabalhados – R$ 646;

7 meses trabalhados – R$ 754;

8 meses trabalhados – R$ 861;

9 meses trabalhados – R$ 969;

10 meses trabalhados – R$ 1.077;

11 meses trabalhados – R$ 1.184;

12 meses trabalhados – R$ 1.292.

Calendário PIS 2023

Por fim, é importante deixar claro que o calendário referente ao PIS 2023 ainda não está disponível para os trabalhadores. Sabe-se, contudo, que a expectativa é que as liberações ocorram entre fevereiro e março do próximo ano.

Seja como for, conforme regras, para receer o PIS ano-base 2021, é necessário estar de acordo com o seguintes requisitos: