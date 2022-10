Vídeo: capoeirista acreano viraliza ao mostrar saltos mortais; assista

O capoeirista Anderson Galvão da Silva, de 20 anos, conhecido popularmente na capoeira como Monge, faz parte do Grupo Axé Capoeira do Acre, postou um vídeo que acabou viralizando nesta segunda-feira (17).

Segundo o capoeirista, o vídeo foi gravado na praça do Cabreúva, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco, e foi postado na quarta-feira (12). Após 5 dias, o vídeo chegou a marca de 126 mil visualizações.

O vídeo foi gravado apenas para o Monge mostrar seus movimentos e acrobacias de capoeira, mas a gravação acabou ganhando força no Instagram e outras pessoas assistiram e compartilharam. Monge dá aula voluntária de capoeira para crianças jovens e adolescentes na Praça do Bairro Cabreúva e na Escola Marina Vicente Gomes, no bairro Boa União.

A capoeira sempre foi o esporte preferido do jovem, que possui cerca de 8 anos de práticas e já teve em uma competição a nível mundial e ficou em segundo lugar nos jogos do Peru. Monge sonha em viver da capoeira e oportunizar vários outros jovens a seguir esse caminho, sem esquecer dos estudos.

Veja o vídeo