Acre teve mais de 800 focos de queimadas em 16 dias, diz Folha de S. Paulo

Um levantamento feito pela Folha de São Paulo indicou que os Estados Brasileiros da Região Norte, governados por políticos aliados ao Presidente Bolsonaro, após os resultados das urnas deste ano, de 01 a 16 de novembro, tiveram um aumento significativo nos focos de queimadas.

No Acre, houve 897 focos. No ano passado, levando em consideração o mesmo período, foram registrados apenas 7.

Os dados foram registrados pelos satélites do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Estaduais) e indicam que os incêndios concentram no interior, no município de Sena Madureira.

O secretário de Meio Ambiente do Acre, Nelson Sales, disse em nota enviada ä Folha, que combate os incêndios ilícitos, aplicando multas e apreensões de madeira e caminhões. O responsável pela pasta informou ainda que a causa do aumento das queimadas no Estado seria a estiagem atípica que ocorre no Acre. Segundo a nota, choveu menos de um quarto do esperado para todo o mês.