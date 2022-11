Após aumento dos casos de covid, uso de máscaras volta a ser reforçado pela Sesacre

Por conta do risco de uma 5ª onda de Covid-19 causada pela variante Ômicron, a Sesacre elaborou um plano de ação para tentar frear o recente aumento no número de casos no Acre.

Nas pautas discutidas entre a equipe, está a volta do uso de máscaras em ambientes hospitalares.

“De início vamos reforçar o uso da máscara nos hospitais, por parte dos usuários e dos profissionais de saúde. A pessoa que tiver com sintomas respiratórios, deve procurar a unidade de saúde mais próxima para a realização do teste. Nós vamos pedir que essas pessoas que tiveram o teste positivo que façam o RT-PCR, para que possamos identificar qual a variante que está circulando no estado”, informou a chefe do Centro de Informação Estratégica e Vigilância em Saúde, Debora dos Santos.

O plano será coordenado pelo Centro de Operações em Emergência de Saúde (COE) e a Rede de Urgência e Emergência (RUE) junto às unidades de saúde do Estado.