Blog do Ton: Após 10 dias de espera, bolsonaristas recebem balde de água fria

O tão esperado relatório do Ministério da Defesa saiu e, com ele, nenhuma novidade: as eleições presidenciais são válidas, não existem indícios de fraudes e segue o baile.

Junto da afirmação, algumas sugestões para as próximas eleições, o que é perfeitamente comum e muito bem-vindo. Foram 10 dias de espera por parte de bolsonaristas que fecharam vias, lotaram ruas e estão até agora em frente de quartéis.

Porém, no entanto, contudo, todavia, acho que essa novela está longe de acabar. É acompanhar e ver, ao melhor estilo “só acredito vendo”.

TSE

Em nota, o Tribunal Superior Eleitoral reagiu ao relatório, e reforçou de que o modelo eleitoral do Brasil é motivo de orgulho. E acolheu as sugestões.

Vida que segue

Não preciso reforçar meu posicionamento político, quem me acompanha aqui o sabe muito bem. As eleições já passaram. Vida que segue. Hoje prego, amanhã martelo. É assim que funciona em uma democracia.

Sesacre

Cada dia que passa, fico mais apaixonado pela humanidade na condução dos trabalhos na Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre). É uma pasta complexa, com muitos feitos, muito sendo feito e muitas metas a traçar.

Movimentação em Brasília

De todos os líderes do executivo que estão em Brasília na corrida por recursos, destaque para Edivan Azevedo, secretário da Sepa. Apresentou projetos da Sepa para captação de recursos através das emendas parlamentares, no OGU 2023; reuniu com membros Ministério da Agricultura, buscando desembaraçar os convênios em andamento a fim de não perder recursos; foi ao gabinete do senador Márcio Bittar, acompanhar o andamento da emenda do parlamentar de R$ 48 mi para aquisição de máquinas e equipamentos; e correu atrás de recursos para a SEPA apoiar cada vez mais a agricultura familiar.

Edivan Azevedo

Edivan, à frente da Sepa, está fechando o ano com chave de ouro. O agro acreano recebeu, esses dias, amplo destaque na imprensa nacional. Como jornalista, tenho orgulho de tornar públicas informações de tão grande valia.

Falando em Brasília…

Uma liderança (eu adoro esse termo) foi à capital federal em busca de recursos e teve que ouvir um longo discurso sobre o quão infiel foi nas últimas eleições. Na política é assim: um dia é da caça; o outro, do caçador.

Serviço do povo

Não gosto de falar mal desse ou daquele, mas estou a serviço do povo. Me perdoem, mas um vereador desviar materiais de construção de escolas da zona rural é demais. O caso aconteceu em Bujari. O MP determinou a perda de mandato de Adaildo dos Santos Oliveira (PROS).

Encantados

A informação que recebo é a de que os prefeitos gringos estão encantados com o projeto de Bocalom, o 1001 Dignidades. O prefeito quer construir 1001 casas populares, com madeiras que virariam lenha, para moradores da capital que atualmente estão em áreas de risco. Bocalom tem pedido ajuda a todos, e não tem encontrado resistência; muito pelo contrário.

Tom Cabelereiro

É o nome do mais novo vereador de Sena Madureira. Assume o lugar de Gilberto Diniz, que infelizmente não resistiu a um procedimento cirúrgico e faleceu. Tom já é conhecido da casa, de dois mandatos anteriores.

Alan Rick

Postura e posicionamento são itens que fazem toda a diferença na vida de um político. Antes mesmo de assumir o Senado, Alan Rick já se sobressai mais do que muitos que já pisaram na cúpula menor. Se permanecer assim, esse é apenas o começo de uma exitosa vida política. Só não digo que o céu é o limite, porque esse é justamente o apelido carinhoso do Senado, visto as benesses que possui. E, partindo desse pressuposto, no céu ele já chegou.

Bate-rebate

– “Com eleição de Lula, governadores bolsonaristas buscam sobrevivência política” (…)

– (…) Reportagem O Eco! No subtítulo: “Na Amazônia Legal, governadores do Acre e Mato Grosso fazem acenos à Lula, enquanto os de Roraima e Rondônia se mantêm fiéis ao bolsonarismo”.

– Com todo respeito ao texto, não vejo um aceno a Lula como garantia de sobrevivência a Gladson (…)

– (…) Ele assim fez porque é um democrata e quer estabelecer uma boa relação com o novo Governo Federal!

– Daqui 4 anos, com a skin de lulista ou bolsonarista, se Gladson quiser concorrer ao Senado, não tenho dúvidas de que vai competitivo.

– Mesmo com o relatório da Defesa, alguns ainda defendem a fraude (…)

– (…) Até quando, e com base em que?

– Começa por agora a campanha Papai Noel dos Correios, ação que aliás eu admiro muito e contribuo sempre que posso (…)

– (…) Não é pauta política mas, crendo na humanidade dos meus qualificados leitores, peço com humildade que analisem a possibilidade de fazer o natal de alguém mais feliz.

– 0,03%: esse é o número de urnas com todos os votos em Lula ou Bolsonaro (…)

– (…) Até o Acre tem mais impacto na votação geral que essas urnas!