Médico de famosas é condenado por cirurgia que deixou “seios caídos”

O cirurgião plástico Herbert Gauss Júnior, médico de celebridades, como a cantora Gretchen e a apresentadora Márcia Goldschmidt, foi condenado a pagar indenização de R$ 10 mil a uma paciente submetida a uma cirurgia plástica que deixou cicatrizes e seios “notoriamente caídos”.

Além da indenização, o médico terá de devolver o valor recebido pela cirurgia, de R$ 5.700. Herbert pode recorrer da sentença.

Na ação, a paciente afirmou que realizou duas cirurgias estéticas com o médico: uma abdominoplastia e uma mastopexia com prótese — procedimento para levantar as mamas.

Segundo a mulher, o cirurgião usou medicamentos os quais ela tem restrição, o que lhe causou uma parada cardíaca. No procedimento de mastopexia, a paciente disse que não teve o resultado desejado.

Por sua vez, a defesa de Herbert alegou que a mulher foi informada sobre os riscos da cirurgia e que a orientou sobre a necessidade de estabilizar a pressão arterial antes do procedimento de “retoque”. O médico ainda disse que agiu “com todo o zelo que o caso necessitava”.

Na decisão, a juíza Jéssica de Paula Costa Marcelino entendeu que os argumentos apresentados pelo médico “são genéricos e não trazem qualquer especificidade sobre o caso”. A partir de fotos dos seios que a paciente anexou na ação, a magistrada concluiu que “estão com as cicatrizes da cirurgia realizada e notoriamente caídos”.

“As provas existentes nos autos dão conta de que a parte ré ofereceu um levantamento das mamas da autora [paciente], mas, recebidos os valores, não cumpriu com a sua parte no contrato”, escreveu a magistrada.