Ator revela ter sido estuprado por seriall killer John Wayne Gacy

O ator Jack Merrill, que trabalhou em séries como The O.C. e Hannah Montana, revelou ter sido sequestrado e abusado sexualmente pelo serial killer John Wayne Gacy. Um dos assassinos mais famosos do mundo, ele matou 33 pessoas, entre homens e meninos, no período de 1972 a 1978.

Gacy era palhaço em festas infantis e ficou marcado por estuprar, torturar e estrangular as vítimas. Ele foi preso e condenado à morte, executada em 1994, quando ele tinha 52 anos.

Segundo o relato de Jack Merrill à People, ele tinha 19 anos quando o crime aconteceu. Ele detalhou que pegou uma carona com John Wayne Gacy após sair do trabalho em uma boate.

“Ele começou a dirigir rápido e entrou em um bairro muito perigoso. Eu disse: ‘Tranque a porta. É perigoso’. Falei que isso era mantido fora dos jornais porque era ruim para os negócios na Rush Street, e ele disse: ‘Como você sabe disso, hein? Você é inteligente. Você não é como aquelas outras crianças’”, contou o artista.

Ele então foi drogado e forçado a cheirar um pano úmido com um líquido não identificado, o que o fez desmaiar. Quando acordou, o ator estava algemado e foi levado até a casa do criminoso, onde foi abusado.

“Eu tinha apenas 19 anos, sabia que não podia irritá-lo. Eu precisava apenas ignorar a situação e agir como se estivesse tudo bem”, relembrou Merrill, que seguiu com o relato:

“Ele colocou uma engenhoca caseira em volta do meu pescoço. Tinha cordas e polias, e passava pelas minhas costas e pelas minhas mãos algemadas de uma forma que se eu lutasse, eu sufocaria. Eu lutei em um ponto e comecei a perder ar. Ele enfiou uma arma na minha boca. Então ele me estuprou no quarto. Eu sabia que se eu lutasse com ele, eu não teria muita chance. Eu nunca surtei ou gritei”.

Durante a entrevista, o ator contou que chegou a sentir pena do serial killer e achou que ele não queria, necessariamente, cometer o abuso, mas não conseguia parar. Após horas na casa, John Wayne Gacy se cansou e decidiu levar o jovem Jack Merrill para o mesmo lugar em que se encontraram.

Quando o deixou, o criminoso chegou a entregá-lo um papel com o telefone dele e dizer que talvez eles se encontrassem outra vez. Ele então jogou o papel no lixo e decidiu não acionar a polícia. “Fiz um pacto comigo que deixaria isso para trás. Não ia deixar a minha felicidade naquela casa.”

Embora na época não soubesse quem era Gacy, o ator conta que o identificou quando ele foi preso. Ele relembra que contou sobre o ocorrido apenas a amigos mais próximos e que trabalhar no mundo das artes o ajudou a superar o trauma.