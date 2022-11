Carlinhos Maia e Lucas se reencontram após término, choram e dão selinho

Separados recentemente, Carlinhos Maia e Lucas Guimarães não seguraram a emoção na noite dessa segunda-feira (14) ao se reencontrarem no PodCats, apresentado pelo próprio Lucas e Camila Loures. Já ao final do bate-papo, o ex-casal não resistiu e o choro tomou conta.

Foram quase três horas de bate-papo e Carlinhos afirmou que queria uma máquina do tempo. E justificou: “Não te machucar em coisas que você não merecia, que eram feridas minhas, e fiz parecer que eram culpa sua”.

“Apagar coisas que eu fiz que te fizeram perder admiração ou confiança de pessoas, te fizeram perder o interessa na humanidade, de achar que todos poderiam estar fazendo algo errado. Seu coração é um dos mais bonitos que já vi na minha vida.”

Carlinhos Maia se recordou que sempre dizia que eles venceriam juntos. “Era meio que uma obrigação. E muitas vezes essa ambição se tornava maior do que o amor que sentíamos um pelo outro”, emendou.

As lágrimas de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães

Lucas também logo não se conteve. “Hoje a gente entende que isso foi necessário para passar mensagem para tantas pessoas, mas espero que você saiba que algumas vezes que te feri e fiz você perder sua inocência, não era sobre você”, reconheceu Carlinhos.

“E que você não deixe que ninguém tire sua inocência, seu jeito de menino, seus sonhos, porque isso é genuíno seu. Você tem uma coisa que o dinheiro não compra, que é transitar nesse meio sem se corromper. Muitas vezes eu me corrompi, mas você conseguiu se manter sem se vender”, completou.

Por fim, Lucas também tomou a palavra e foi só elogios ao ex-marido. “O Carlinhos foi a pessoa que sempre me impulsionou a ser uma pessoa melhor. Eu nunca vou o destruir, nem ele a mim. Você, Carlinhos, é a pessoa que eu mais amo na vida, e você me fez entender que todas as vezes que eu perdia, eu ganhava também.”

Mesmo rompidos, não faltaram declarações. Lucas reforçou que Carlinhos é “o grande amor da sua vida”. “Eu te amo. Por mais que eu tenha que resolver muita coisa na minha vida, saiba que nosso casamento foi feito muito mais de acertos do que erros… E o que tiver que ser daqui pra frente, vai ser. O amor que sinto por você não tem ninguém nesse muito que vai apagar”, terminou.

Confira como foi o bate-papo na íntegra: