Concurso TRT 14 Juiz: órgão participará de seleção unificada

É oficial. Um novo concurso TRT 14 Juiz acontecerá. O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região confirmou a participação no concurso público nacional unificado da Magistratura do Trabalho. O aval foi dado durante a sessão entre representantes do órgão realizada no dia 27 de setembro de 2022.

Além disso, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) foi contratada para ser a organizadora. O edital deve sair em breve!

Atualmente há 7 cargos vagos para Juiz do Trabalho Substituto. Válido pontuar que outros TRTs já manifestaram interesse em participar.

Veja abaixo o índice com informações sobre o edital do concurso TRT 14 Juiz:

Concurso TRT 14 Juiz: situação atual

O órgão confirma que irá participar da seleção unificada. Em outubro foi ratificado a informação.

“À unanimidade, aderir ao II Concurso Nacional Unificado para Ingresso na Magistratura do Trabalho, ofertado pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT).

Ausentes as Desembargadoras do Trabalho Maria Cesarineide Souza Lima, Presidente; e Socorro Guimarães, ambas por motivos justificados.

(assinado digitalmente)

Desembargador OSMAR J. BARNEZE

Vice-Presidente, no exercício da Presidência

(assinado digitalmente)

ALEXANDRE GONÇALVES ZIMMERMAN”

Confira aqui o documento na íntegra

Concurso TRT 14 Juiz: cargos e vagas

Se confirmar a participação, as vagas serão oficializadas conforme quantitativo de cargos vagos para o cargo de Juiz do Trabalho Substituto.

Cargos vagos

De acordo com informações da Justiça do Trabalho, há 7 cargos vagos para o Tribunal. As informações são de fevereiro de 2022.

Volte ao topo

Concurso TRT 14 Juiz: carreira

Para ingresso foram cobrados os seguintes requisitos:

ter, por ocasião da inscrição definitiva, três anos de atividade jurídica, exercida após a obtenção do grau de bacharel em Direito;

comprovar bons antecedentes morais e sociais, bem como saúde física e mental e características psicológicas adequadas ao exercício do cargo e demais exigências.

Volte ao topo

Último concurso Unificado TST Juiz

O edital foi publicado em 2017 e homologado em 18 de dezembro de 2018. Nomeações foram iniciadas em 2019 e seguiram até 2021.

O concurso público nacional unificado foi realizado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho – ENAMAT em colaboração com os Tribunais Regionais do Trabalho. O apoio técnico foi da Fundação Carlos Chagas (FCC).

Na época foram ofertadas para provimento de 132 (cento e trinta e dois ) cargos vagos existentes de Juiz do Trabalho Substituto. O valor do subsídio foi de R$ 27.500,17.

Volte ao topo

Conheça as Etapas de Prova

Os candidatos inscritos foram avaliados por:

I – primeira etapa – uma prova objetiva seletiva, de caráter eliminatório e classificatório;

uma prova objetiva seletiva, de caráter eliminatório e classificatório; II – segunda etapa – duas provas escritas, de caráter eliminatório e classificatório: prova escrita discursiva; prova prática, consistente em elaboração de uma sentença trabalhista;

duas provas escritas, de caráter eliminatório e classificatório: III – terceira etapa – de caráter eliminatório, com as seguintes fases:

a) inscrição definitiva;

b) exame de sanidade física e mental;

c) sindicância da vida pregressa e investigação social;

de caráter eliminatório, com as seguintes fases: a) inscrição definitiva; b) exame de sanidade física e mental; c) sindicância da vida pregressa e investigação social; IV – quarta etapa – prova oral, de caráter eliminatório e classificatório;

prova oral, de caráter eliminatório e classificatório; V – quinta etapa – avaliação de títulos, de caráter classificatório.

Volte ao topo

Nomeações

Na última seleção, 37 aprovados foram nomeados e lotados no TRT 14. O provimento ocorreu entre 2019 e 2021.

Validade

O concurso público nacional unificado teve a validade de 2 (dois) anos, contado da publicação da lista definitiva dos candidatos aprovados, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

Resumo do Concurso