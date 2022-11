Concursos com salários de até R$ 12 mil da PM e Corpo de Bombeiros têm inscrições prorrogadas

As inscrições dos concursos públicos para o Corpo de Bombeiros Militar e PM (Polícia Militar) de Mato Grosso do Sul foram prorrogadas até as 23h59 de domingo (6), conforme editais publicados no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (3). O pagamento da taxa de inscrição poderá ser feito até segunda-feira (7). Ao todo, são 780 vagas para oficiais e soldados.