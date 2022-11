Curiosidades: Conheça Celina Guimarães, a primeira brasileira a votar

Celina Guimarães Viana, é conhecida como a espetacular professora potiguar, mulher brasileira, e primeira eleitora mulher registrada a conseguir votar no país. Apesar de ser conhecida por seu grande feito emblemático, isso está longe de ser a única coisa que colocou Celina como uma cidadã muito à frente do seu tempo.

Ao longo dos seus 82 anos de vida, ela se posicionou como ativista em seu trabalho, sempre se colocando como uma educadora progressista. Se não fosse o suficiente, ela ainda atuou como juíza de futebol entre 1917 e 1919, sendo provavelmente a primeira mulher a exercer esse cargo, apesar de não existirem registros oficiais que comprovem essa afirmação.

- Publicidade-

A conquista de Celina Guimarães como primeira mulher a votar passou longe de ser apenas uma conquista individual. Tudo começou quando o movimento feminista brasileiro se organizou para traçar estratégias e articulações políticas que resultassem em progresso para as mulheres em todo o país.

Foi a partir do crescimento do movimento e o seu contato com congressistas do Rio Grande do Norte que Celina e diversas outras mulheres potiguares puderam se alistar para servir à causa. Naquela época, os estados brasileiros tinham autonomia em relação à legislação eleitoral e a Constituição não possuía nada efetivo que proibisse as mulheres de votar.

Em 1927, então, uma nova legislação entrou em vigor no Rio Grande do Norte para regulamentar o serviço eleitoral. A “distinção de sexo” havia finalmente caído por terra e o movimento feminista deu entrada em seus primeiros pedidos de alistamento eleitoral. Tempos depois, o juiz de direito Israel Ferreira Nunes assinou um despacho que afirmava que “tendo a requerente satisfeito as exigências da lei para ser eleitora, mando que inclua-se na lista de eleitores”.

O papel de Celina Guimarães

Antes de Celina Guimarães ter recebido uma resposta positiva para seu alistamento eleitoral, muitas mulheres em várias partes do país haviam tentado o mesmo sem sucesso. Conforme publicado pela reportagem da BBC, o debate sobre o voto feminino crescia no Brasil desde 1880 e a necessidade de uma reforma já estava escancarada.

Naquela época, o movimento feminista se articulava com algumas lideranças masculinas para conseguir adesão à sua causa. Por esse motivo, Justino Lamartine de Faria mandou um telegrama solicitando que ficasse claro o direito de voto para ambos os sexos quando o congresso estadual do Rio Grande do Norte preparava uma nova lei eleitoral em 1927.

A primeira votação a contar com a participação feminina foi justamente a eleição complementar que decidiu quem ocuparia a vaga de senador deixada por Lamartine, que havia conquistado o cargo de governador do Rio Grande do Norte. Mesmo com todas as autorizações, a comissão de verificação do Senado que tinha a competência para averiguar o resultado eleitoral decidiu anular os votos das mulheres naquela eleição por serem considerados “inapuráveis”.

Luta infinita

Embora sempre houvessem forças que tentavam frear a inserção de mulheres na sociedade, o voto de Celina Guimarães e de outras potiguares foi o primeiro passo para tudo que ainda aconteceria no Brasil. Em 1914, ela saiu de Natal e foi para Mossoró na companhia de seu marido.

Naquele lugar, assumiu a educação infantil de um grupo escolar e decidiu abolir uma prática que era comum nos colégios: os castigos físicos para punir alunos. Foi assim que, a cada ano que passava, Celina escrevia sua história não só como um símbolo político, mas também educacional e de caráter.