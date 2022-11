De Epitaciolândia para Las Vegas: acreana disputa maior campeonato de fisiculturismo do mundo

No último dia 08 de novembro, a acreana Andréa Gadelha, atleta fisiculturista, divulgou em suas redes sociais o passaporte com o visto americano que a levará direto para o OLYMPIA, o mais concorrido e maior evento de fisiculturismo do mundo.

O evento acontecerá entre os dias 15 até 18 de dezembro de 2022, e a atleta tem menos de dois meses de preparação para esse campeonato.

Recente vencedora do Mr. Olympia Amador, evento realizado no Brasil e revelador em potencial de grandes atletas, Andréa finalmente disputará o campeonato oficial, e mostra-se muito otimista.

“Nossa, que felicidade! Peguei meu Visto. Só Deus sabe os dias que eu fiquei angustiada e preocupada por não saber se seria aprovado e quando que iria chegar. Mesmo assim, sempre mantive minha fé, pedindo sempre pra Deus acalmar meu coração, hoje estou aqui com meu visto nas mãos de viagem marcada para Vegas e vou lutar no maior campeonato do Mundo, o OLYMPIA. OBRIGADO DEUS!”, disse.

Andreia Gadelha conseguiu conquistar pela primeira vez em sua carreira profissional, o título de campeã da Wellness, e não poupou declarações.

“O que eu estou sentindo é surreal. Quem diria, que do interior do Acre, na capital do Acre, para o mundo? Para o maior campeonato de fisiculturismo da história, o Olímpia, em Vegas. Nossa, que sensação maravilhosa! Estou numa sensação de dever cumprido e de acreditar mais em mim. Correr atrás, como eu sempre fiz, mesmo com todas as dificuldades. Deus sabe das minhas lutas. Então ele disse que era a minha hora de brilhar. Eu estou aqui. Vou representar o Brasil no maior campeonato do Mundo. Massa! Que emoção!”, comenta.

E completa: “ainda mais com o visto em mãos, que era uma das coisas que estava sendo impossível de última hora. Mas Deus é tão bom que Ele não faz nada pela metade. E eu acreditei e mantive a minha fé em Deus. Mostrou mais uma vez que eu estava pronta mais uma vez para brilhar. E eu estou aí, no meu melhor, curtindo o momento. Vai, Brasil!”, concluiu Andréa.

Veja mais fotos de Andréa: