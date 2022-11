Durante conferência, Calegário debate cenário econômico e economia criativa

O deputado estadual Fagner Calegário (Podemos), é um dos parlamentares do Acre presente na 25ª Conferência da Unale, que começou nesta quarta-feira (10) em Recife, PE.

Hoje o parlamentar participou da palestra que abordou o cenário econômico geral e economia criativa, que teve como explanadores Gustavo Grisa, especialista em economia e Ana Clara Fonseca, doutora em urbanismo. Vindo do setor terceirizado, Calegário disse que o tema tratou de um grande desafio para qualquer estado, principalmente o Acre, onde a economia, a exemplo de todo o país, enfrenta um período de instabilidade.

O deputado disse que foram abordadas algumas ações que podem ajudar os gestores a atenuar a crise econômica, mas que precisam do comprometimento e envolvimento do executivo, legislativo e do judiciário.

“Aqui a gente tem a oportunidade de participar de eventos com grandes especialistas que apontam que o problema é o caminho para resolver a maioria deles. Vamos nos reunir com a equipe do governo e nos colocar à disposição para continuar ajudando a gestão nessa área e nas demais”, comentou.