Estes são os signos menos ciumentos do zodíaco; veja qual é o seu

Os nativos de Sagitário são aquelas pessoas que nasceram entre os dias 22 de novembro a 21 de dezembro. Da mesma forma que Aquário e Gêmeos, Sagitário se identifica com as características de otimismo e desejo pela liberdade.

Júpiter é quem rege esse signo e, por isso, uma das principais características dos nativos de Sagitário é a sua confiança e busca pela expansão.

Por não gostarem de se sentirem presos a algo ou alguém, amam a liberdade. Nesse sentido, o ciúme não possui forte apelo. Além disso, são honestos e prezam pela segurança dentro de um relacionamento.

Libra

Quem nasce entre os dias 23 de setembro e 22 de outubro são do signo de Libra. Isso significa dizer que são pessoas justas, compreensíveis e amorosas. Além disso, contam com as características como a cortesia, delicadeza e a busca pelo equilíbrio.

São os signos menos ciumentos do zodíaco, pois confiam muito no diálogo e tendem a evitar discussões, visto que são empáticos e, até mesmo, diplomatas.

Os librianos podem ser bem maduros e justos, fechando a lista dos signos menos ciumentos do zodíaco. Além disso, possuem liderança para iniciar projetos e novos ciclos, simbolizando a sociabilidade e a facilidade de criar relações.

Signos que mais se dão bem no amor

Bem, de modo geral, existem alguns signos que não possuem sorte alguma no amor. Ou seja, tendem a encontrar mais dificuldades ao se relacionarem com alguém.

De antemão, existem outros signos que parecem que nasceram para amar. Melhor dizendo, os signos parecem ter uma excelente relação com o amor, são eles: