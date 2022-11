EUA e Inglaterra avançam e vão enfrentar Holanda e Senegal nas oitavas; veja datas

Inglaterra e Estados Unidos estão classificados às oitavas de final da Copa do Mundo. Os ingleses conquistaram a vitória sobre Gales por 3 a 0 e alcançaram a primeira colocação do Grupo B. Os norte-americanos marcaram um gol com Pulisic, que foi suficiente para vencer o Irã e carimbar o passaporte para a próxima fase como o segundo da chave.

Irã e Gales tinham possibilidade de classificação na última rodada, mas, com as derrotas, os dois se despedem da competição na fase de grupos.

Jogos das oitavas de final

A Holanda, primeira colocada do Grupo A, vai enfrentar os Estados Unidos no próximo sábado (3), com a bola rolando ao 12h (de Brasília). No dia seguinte, a Inglaterra terá pela frente a Seleção do Senegal.

Holanda x Estados Unidos – sábado (3) – 12h

Inglaterra x Senegal – domingo (4) – 16h

3ª rodada do Grupo B

A última rodada foi bem aberta, com os quatro times tendo oportunidades de passar de fase. Os Estados Unidos foram melhores no primeiro tempo e conseguiram abrir o placar diante do Irã com gol marcado por Christian Pulisic.

Já no confronto britânico, a Inglaterra foi melhor no primeiro tempo, mas não conseguiu abrir o placar. Já na volta do intervalo, o atacante Marcus Rashford tratou de fazer o primeiro gol em linda cobrança de falta. Logo depois, Phil Foden fez o segundo. O camisa 11 voltou às redes aos 22 minutos, fazendo o terceiro.

Campanha da Inglaterra

Os Lions começaram a competição empolgando e fazendo um 6 a 2 para cima de Irã, encantando o mundo do futebol. Mas, na segunda partida, a seleção inglesa mostrou um rendimento bem abaixo, ficando apenas no empate diante dos Estados Unidos.

Campanha dos EUA

Vencendo apenas na última partida, os EUA não perderam, mas também não tinham vencido antes. Os norte-americanos ficaram no empate com Gales (1 a 1) e Inglaterra (0 a 0), nas duas primeiras rodadas.

Eliminados

Antes da última partida, Gales foi instável, ficando no empate em 1 a 1 com os Estados Unidos, com direito a gol marcado por Gareth Bale e sendo derrotado pelo Irã, por 2 a 0.

Após sofrer a goleada diante da Inglaterra, o Irã surpreendeu os amantes do torneio ao vencer Gales por 2 a 0, com os dois gols saindo no fim do segundo tempo.

