Homem faz lista de exigências bizarras para transar com a esposa

E se você recebesse uma lista, por escrito, com exigências básicas de seu(a) parceiro(a) para que ele(a) fizesse sexo com você? Foi o que aconteceu com uma mulher que compartilhou a situação no Mumsnet, site do Reino Unido para aconselhamentos e suporte de questões familiares.

No desabafo, a usuária contou que o marido tem tido problemas de ereção e, segundo ele, a culpa seria da esposa, que “não se esforça”. Assim, entregou uma lista com itens básicos que ela deveria cumprir para que o sexo deles melhorasse.

“As vidas sexuais de vocês têm esses tipos de padrões? […] Ele disse que não espera isso todas as vezes, mas pelo menos em algumas”, comentou.

Foram quatro as exigências do “alecrim dourado”: pelos pubianos raspados, um pouco de maquiagem, cabelo que não esteja “uma bagunça” e tomar banho antes da transa. “Essas coisas são razoáveis antes do sexo?”, perguntou a internauta após compartilhar a lista.

Lista rendeu críticas ao homem

Ela ainda pediu: “Por favor, não venham dizer o quanto meu marido parece babaca, eu não estou aqui para queimá-lo”. Contudo, não foi isso que aconteceu. A maioria dos comentários que se seguiram foram de críticas ao parceiro.

“O que ele está fazendo sobre os problemas dele?”, perguntou uma das pessoas. “Os problemas de desempenho dele não têm nada a ver com você não usar maquiagem para dormir”, diz outro comentário.

E você, acha a lista de exigências razoável?