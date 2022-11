Homem que rendeu frentista e roubou motocicleta é condenado pela justiça de Sena Madureira

O nacional das iniciais R.O.S, proprietário de um Lava Jato em Sena Madureira, foi condenado nesta quinta-feira (3) a uma pena de 7 anos e 7 meses de reclusão pelo crime de roubo. A sentença é assinada pelo juiz Fábio Farias, da Comarca de Sena Madureira.

Neste ano, ele foi denunciado pelo Ministério Público Estadual (MPE), por tal prática. Consta nos autos do processo que no dia 22 de julho de 2022, por volta das 3:30 horas, no posto Sena, o mesmo subtraiu para si uma motocicleta, modelo Honda/CG 160 FAN, de cor preta, bem como a quantia de 180 reais em dinheiro vivo.

Restou apurado que R.O.S chegou no referido estabelecimento, rendeu o frentista, roubou a motocicleta e, não satisfeito, ameaçou a vítima.

A defesa do réu, por sua vez, alegou que ele teve um surto psicótico em razão de ingerir bebidas alcóolicas e ter consumido drogas. Além disso, ao trocar algumas palavras com os policiais, à época dos fatos, o denunciado disse que havia terminado um relacionamento amoroso e por esse motivo cometeu tal ato.

Na sentença, ao se referir sobre a culpabilidade, o juiz Fábio Farias foi enfático: “Reprovável, considerando-se a premeditação, frieza e o extremo terror psicológico empregado na conduta contra a vítima, a qual, mesmo rendida e sem opor qualquer resistência, foi humilhada e ameaçada de morte; inclusive, o réu desferiu-lhe socos e tentou agredí-la com um capacete, o que, de certo, aumenta a reprovação da conduta”.

Os 7 anos e 7 meses de reclusão deverão ser cumpridos em regime inicialmente fechado. O juiz negou ao réu o direito de recorrer da sentença em liberdade.

Além da pena privativa de liberdade, R.O.S foi condenado, ainda, a pagar 210 dias-multa.