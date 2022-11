Incêndio na zona rural de Sena Madureira deixa duas crianças e dois adultos com queimaduras graves

Um incêndio considerado grave ocorreu nesta quarta-feira (23), em uma propriedade rural de Sena Madureira, localizada no rio Macauã, distante várias horas do porto do município.

Informações que chegaram ao conhecimento do Corpo de Bombeiros dão conta de que quatro pessoas ficaram feridas, dentre as quais duas crianças.

- Publicidade-

Restou apurado até agora que o incêndio começou a partir da explosão de uma botija de gás de cozinha. Alguns corotes de gasolina que estavam dentro da casa pegaram fogo. Há relatos de que uma das crianças, de apenas 6 anos de idade, ficou com graves queimaduras e teria desmaiado.

O proprietário da casa identificado como Ricardo também ficou com graves queimaduras e sua esposa fratura a perna.

Todos estão sendo transportados para o Hospital de Sem Madureira.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros também deslocou-se para o rio Macauã para ajudar no resgate.