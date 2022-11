Leandro Domingos representa CNC no Congresso Fenacon 2022

Representando o presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), José Roberto Tadros, o vice-presidente Financeiro da CNC e presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC, Leandro Domingos, participou do Congresso Fenacon 2022. O evento ocorreu nos últimos dias 7 e 8, em Brasília (DF).

O congresso da Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas (Fenacon) reuniu especialistas da área, representantes de Federações e sindicatos empresariais, além do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Durante dois dias, o Congresso Fenacon 2022 foi palco de debates sobre o associativismo empresarial, a valorização do contador, o futuro da profissão e sobre soluções tecnológicas que ajudam na rotina das assessorias contábeis.

Domingos ressaltou a atuação da Fenacon em defesa do equilíbrio fiscal e do protagonismo empresarial. “A Fenacon vem contribuindo decisivamente com a retomada econômica em curso no País, preparando as empresas e os empresários. A CNC e a Fenacon são parceiras na permanente luta pelo crescimento social e econômico do Brasil”, afirmou.

O presidente da Fenacon, Daniel Coelho, agradeceu à CNC pelo apoio. “Tivemos debates muito importantes, os quais pudemos discutir o papel das representações e tudo o que podemos oferecer à sociedade. O congresso foi um sucesso e agradecemos a CNC pelo apoio institucional”, finalizou.