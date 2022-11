Mãe da estudante brasileira morta na Bolívia pede “investigação mais profunda”

O corpo da estudante de medicina Mariana Sousa Bustamante, de 21 anos, foi encontrado na última segunda-feira (07), no 6º andar do prédio onde morava, em Cochabamba, na Bolívia. Desde então, familiares da brasileira sofrem com a falta de informações prestadas pela polícia boliviana sobre o caso.

Em entrevista concedida à TV Record, a mãe da jovem, Juliane Sousa, disse que as autoridades bolivianas não tratam as investigações com transparência e que nem teve acesso ao Boletim de Ocorrência do caso.

“A polícia boliviana não me passou muitas informações, apenas colheram meu depoimento de como era a minha relação com a minha filha… mas eu não tenho cópia desse depoimento, eu não tenho cópia de como está as investigações”, explica.

Segundo informações da família, Mariana que era natural de São Paulo, dividia apartamento com outros dois colegas, também estudantes de medicina, na Unifranz, os acreanos Christiane Nascimento e Mateus Viana Trelles.

A mãe da jovem acredita que o caso se trata de um homicídio e cobra justiça.