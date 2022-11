O médico e professor, Milton dos Santos, Freitas, primeiro coordenador e pioneiro do curso de medicina da Universidade Federal do Acre, morreu na madrugada desta quinta-feira (3), em São Paulo. As causas da morte não foram reveladas.

A morte foi comunicada por amigos e familiares. Milton dos Santos Freitas era pediatra e professor associado da Ufac e foi um dos defensores da implantação do curso de Medicina na instituição.