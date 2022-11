Na véspera da estreia pela Argentina no Catar, Messi avisa: “É minha última Copa”

Lionel Messi esteve ao lado de Lionel Scaloni, técnico da Argentina, no último evento antes da estreia do time bicampeão do mundo na Copa do Mundo – nesta terça-feira, às 7h (de Brasília), contra a Arábia Saudita. O craque, que busca o primeiro troféu da competição, concedeu entrevista coletiva nesta segunda. E garantiu: esta será sua última Copa do Mundo.