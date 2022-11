No Acre, falta de recenseadores atrasa Censo do 2022 e IBGE abre novas vagas

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com vagas abertas para contratar profissionais e concluir o levantamento de dados, visto que os recenseadores do IBGE estão com dificuldades de coletar as informações, principalmente na zona rural no Acre.

No início do mês de novembro, o Acre aparecia como o terceiro estado mais atrasado na pesquisa, atrás somente dos estados de Mato Grosso e Amapá, com 42,72% e 51,47% da população recenseada. No Acre, a coordenação de divulgação do Censo informou que já foram coletados 70% dos dados.

Em decorrência das dificuldades em coletar as informações do Censo, o IBGE foi autorizado a contratar funcionários sem processo seletivo, para que o processo pudesse ser agilizado. No último dia 21, o presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória que autoriza a contratação sem processo seletivo, inclusive, servidores aposentados de instituições públicas municipais, estaduais e federais.

A falta de recenseadores é apontada pelo instituto como a principal razão para o atraso na coleta dos dados. O Censo deveria acabar no fim de outubro, mas foi preciso prorrogar até dezembro.

Inscrições

A orientação é que o profissional trabalhe pelo menos 20 horas por semana. Quanto mais questionários forem aplicados, maior será a renda do recenseador. A inscrição é gratuita.

O candidato precisa apresentar os seguintes documentos no momento da inscrição: