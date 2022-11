Patrick Walsh lança em Rio Branco o livro ‘O exemplo na vida de quem prega’

O escritor cearense Patrick Walsh Netto lançará na próxima quinta-feira (24/11), em Rio Branco, o livro O exemplo na vida de quem prega, fruto de sua tese de doutorado na UnB, que teve o apoio da editora Pedra Nova. O evento começará às 19h30, no Auditório da Secretaria de Estado de Educação, e faz parte da agenda comemorativa ao “Dia Estadual da Cultura Ayahuasqueira”.

O livro, inspirado na vida de Mestre Gabriel, fundador da religião União do Vegetal, foi precedido em sua publicação por palestras realizadas pelo autor em diversos lugares do Brasil e também por ocasião da Conferência Internacional da Ayahuasca em Girona, Espanha, em 2019.

- Publicidade-

“Em O exemplo na vida de quem prega, Patrick Walsh, um pesquisador nato das ciências humanas e sociais, observa com um arguto olhar e meticulosa atenção todo o embasamento investigativo contido neste tema. Como um farol que orienta os navegadores, o autor busca dar foco em uma grande virtude, o exemplo, tão presente na vida do guia religioso José Gabriel da Costa, conhecido na vida espiritual por Mestre Gabriel. Usando de seu talento singular, Patrick Walsh põe luz ao abordar o assunto por meio das ações do pesquisado, narrando fatos que fundamentam claramente situações em sua vida na prática cotidiana”, diz o escritor Antônio de Pádua, que assina a orelha da obra. Ainda segundo ele, de forma especial, o autor, nesta obra histórico-sociológica, mostra-nos o jeito simples e exemplar de Mestre Gabriel ensinar os seus discípulos, com o objetivo de dar-lhes as ferramentas necessárias para o desenvolvimento das virtudes morais, intelectuais e espirituais.

“Esse livro é um reconhecimento e uma retribuição aos benefícios que recebi e venho recebendo do Mestre Gabriel e da União do Vegetal. Já fizemos o lançamento em Belo Horizonte-MG, em Fortaleza-CE e agora em Rio Branco-AC, um local onde me sinto em casa, porque o povo acreano e muito parecido com o povo cearense”, pontua o autor.

O livro será lançado durante a solenidade realizada pela Câmara Temática das Culturas Ayahuasqueiras de Rio Branco para celebrar o Dia da Cultura Ayahuasqueira, no próximo dia 24, às 19h30, no auditório da Secretaria de Estado de Educação. Na ocasião haverá também uma roda de conversa com a participação de representantes dos três troncos originais da Ayahuasca, dentro do contexto urbano: Centro de Iluminação Cristã Luz Universal – Alto Santo, Centro Espírita e Culto de Oração Casa de Jesus Fonte de Luz; e Centro Espírita Beneficente União do Vegetal. Após cerimônia haverá uma Sessão de Autógrafos para os convidados.

Sobre o autor:

Patrick Walsh Netto é sociólogo formado pela Universidade Estadual do

Ceará/UECE; Mestre em sociologia pela Universidade Federal do Ceará/UFC, Doutor

em Sociologia pela Universidade de Brasília/UnB e numerólogo. Vem se dedicando ao

longo dos anos ao campo da sociologia da religião, produzindo pesquisas profundas a

respeito do fenômeno religioso com destaque para as manifestações da religiosidade

popular nordestina, bem como do campo ayahuasqueiro. Tem diversos artigos

científicos escritos, capítulos de livros, além de ensaios fotográficos e produções

audiovisuais. Atualmente, é produtor de conteúdo pedagógico para escolas

espiritualistas, roteirista de documentários e autor do livro “O exemplo na vida de quem

prega”.

SERVIÇO

Evento: Solenidade em celebração ao Dia da Cultura Ayahuasqueira, lançamento do

livro ‘O exemplo na vida de quem prega’ e Sessão de Autógrafos com o autor Patrick

Walsh

Data: 24/11/2022 (quinta-feira)

Horário: 19h30

Local: Auditório da Secretaria de Estado de Educação

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 1.907, Volta Seca

Realização: Câmara Temática das Culturas Ayahuasqueiras de Rio Branco