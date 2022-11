A Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Purus abre licitação de pregão eletrônico 021/2022 para contratação de empresas especializadas no fornecimento de trator de esteiras com especificações mínima: potência 100 HP, Peso Operacional de 9,4 T, como Lâmina com capacidade de 2,19 m³. Natureza do objeto: Compras

Data de Abertura: 28 de novembro de 2022, 10:30.

