PRF flagra jacaré e pássaros transportados ilegalmente em porta-malas

Uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), com apoio da Polícia Militar de Goiás (PMGO), flagrou diversos animais silvestres sendo transportados de forma ilegal e de forma precária no porta-malas de um carro. Entre os animais havia pássaros-pretos, tucanos, araras e até um jacaré.

A apreensão ocorreu no início da tarde desta sexta-feira (11/11) na BR-153, em Morrinhos (GO), a cerca de 130km da capital goiana. Dois homens, de 43 e 63 anos, foram abordados durante a fiscalização de rotina quando os policiais verificaram que, dentro do carro, havia caixas encobertas com tecido.