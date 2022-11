Sambistas do Acre se reúnem no sábado para celebrar o Dia Nacional do Samba

O gênero mais popular do Brasil tem um dia para chamar de seu. O samba, criado no País e difundido por todo o mundo através do Carnaval, é popularmente celebrado no dia 2 de dezembro. Para festejar a data, sambistas e compositores acreanos se reúnem no próximo sábado, 3, numa grande roda de samba na casa de eventos culturais Garage 69.

O evento contará com tradicionais nomes do gênero no Acre como Brunno Damasceno e Anderson Liguth, e terá o protagonismo do samba feminino com a cantora Camile Castro e o grupo Moças do Samba, formado pelas artistas e pesquisadoras Sandra Buh, Carol Di Deus e Narjara Saab. A roda também contará com as participações especiais do compositor Edy Bastos e do premiado cantor Sérgio Souto.

Segundo o produtor de eventos Jefferson Linhares, a ideia é proporcionar um encontro de gerações para celebrar o ritmo que dá alegria ao povo brasileiro. “Somos reconhecidos como o País do Samba, logo, uma data tão especial não poderia passar em branco. Esta será uma grande festa de amor à música popular e aos nossos músicos do estado”, enfatizou Linhares.

Interessados podem comprar ingressos pelo site sympla.com.br ou nos pontos de venda: Casa da Sogra do Centro, ISAO Gestão de Pessoas, Auto Posto Leblon, Coelhão Lanches, Pixel Steak Burger e na sala da CAAAC na OAB/AC. Mais informações também podem ser conferidas no perfil @garage69ac no Instagram ou pelo WhatsApp, 68 99928-2108.