Semana da Música no Acre começa nesta segunda-feira em Rio Branco

O governo do Estado, em parceria com a Universidade Federal do Acre (Ufac), promove nesta segunda-feira, 28, a abertura das atividades artísticas da Semana da Música no Acre.

A solenidade será no auditório da Escola de Música do Acre (Emac), em Rio Branco, a partir das 19h e contará com a presença dos representantes das instituições anfitriãs, da classe artística, estudantes e membros da comunidade.

“No dia 22 de novembro foi comemorado o Dia do Músico. Como temos uma amplitude de talentos aqui no Acre, decidimos, juntamente com o curso de Música da Ufac e artistas transformar a referida data em uma semana de celebração aos músicos”, explica o coordenador-geral da Emac, maestro Afonso Portela.

Além do ato solene, no primeiro dia da Semana da Música no Acre serão apresentadas músicas dos povos originários, com a cantora, pesquisadora de canções indígenas, Natália Corrêa.

Na terça-feira, 29, o músico Alberan Moraes, natural de Cruzeiro do Sul, também se apresenta no evento, às 19h, no auditório da Emac, cantando suas músicas autorais, como: Retórica Sentimental, Nauaskiri, O Brilho do Teu Olhar, Zé do Acre, Canto Tropical, entre outras.

“Já na quarta-feira, 30, a partir das 19h, alunos e professores da Escola de Música demonstrarão os seus talentos, junto com a turma do ensino coletivo de cordas friccionadas, composta por discentes e docentes da Ufac e da Emac”, informa Afonso Portela.

A programação segue na quinta-feira, 1 de dezembro, às 19h, no Bloco de Artes Cênicas e Música da Ufac, na capital. Na oportunidade, os professores e acadêmicos da instituição federal apresentarão músicas de compositores acreanos, referente ao Choro.

Na sexta-feira, 2, as atividades serão encerradas com a Roda de Samba com o grupo Moças do Samba, formada pelas artistas Carol Di Deus, Sandra Buh e Narjara Saab, no hall do Cine Teatro Recreio, nas proximidades da Gameleira, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Todos os eventos da Semana de Música do Acre serão gratuitos e contam com o apoio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), da Escola de Música do Acre, do curso de Música da Ufac, Acreativa Produções, Moças do Samba e Fundação Municipal de Cultura Garibaldi Brasil (FGB).