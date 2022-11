Vice acusado de mandar matar prefeito é julgado pela Justiça do Amazonas

Hilton Laborda Pinto, eleito vice-prefeito de Novo Aripuanã (a 225 quilômetros de Manaus) no início dos anos 2000 e acusado de envolvimento no assassinato do então prefeito Adiel Meira de Santana, começou a ser julgado pela Justiça do Amazonas na segunda-feira (7). De acordo com o Ministério Público do Estado (MP), o crime teria sido planejado para que o réu assumisse a administração municipal.