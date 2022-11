Vídeo: manifestantes entram em conflito com PM em frente a quartel no Acre

Os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que desde o início do mês estão em protesto com manifestações na frente do 4º Bis, em Rio Branco, entraram em confronto com a Polícia Militar na noite deste domingo (20).

Um vídeo mostra o momento em que a viatura da PM esteve no local. Segundo o divulgado nas redes sociais, o grupo estava se preparando para fazer foto com todos os manifestantes quando um policial desceu da viatura e abordou.

“Era só mais um dia de manifestação, mas apenas 1 policial quis estragar tudo… O povo se defendeu e se manifestou contra o PM! Justamente no momento que estávamos prontos para a foto, a viatura apareceu pedindo passagem e, de pronto abrimos passagem! Mas não conformado, o PM desceu da viatura e veio rapidamente em nossa direção, pedindo para saírmos imediatamente. Tentamos conversar numa boa, falando que sairíamos logo após a foto. Mas ele de forma grosseira disse que não ia deixar e que deveríamos sair dali imediatamente… Nós não temos nenhum líder! Somos um só, pela nossa pátria, mas também sabemos nossos direitos”, diz a publicação em um perfil no Instagram.

Veja o vídeo: