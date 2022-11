Vídeos: incêndio atinge o Projac, da Rede Globo, no Rio de Janeiro

“Bombeiros do Quartel de Jacarepaguá foram acionados, na tarde desta sexta-feira (18/11), para um incêndio na Estrada de Curicica, 1.184, em Curicica. O quartel de Jacarepaguá foi empenhado para o combate às chamas, com apoio do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS) da corporação. Não há, até o momento, informações sobre vítimas”, diz a nota.

Veja:

O Projac, estúdio da Rede Globo no Rio de Janeiro, está sofrendo um incêndio nesse momento. As chamas estão visivelmente altas e ainda não há informações de feridos ou vítimas. pic.twitter.com/OfcHQ3AuTb — Conexão POP (@conexaopopsite) November 18, 2022

🚨 Imagens aéreas do incêndio no Projac (Globo) mostram fogo ainda não controlado. pic.twitter.com/v8jG6BE3TK — jornalww (@jornalww) November 18, 2022

🚨VEJA: Imagens mais próxima do incêndio. pic.twitter.com/bMgN9oehH8 — Central Reality (@centralreality) November 18, 2022

@OperacoesRio Incêndio de Grande proporção. Estrada dos Bandeirantes perto do Projac . pic.twitter.com/ZWbxnEoadf — Marcus (@_marcusbarbosa) November 18, 2022

Cerca de 13h23 desta sexta-feira, a corporação disse que o incêndio foi controlado e que não há risco de propagação. “Incêndio controlado, sem risco de propagação, trata-se de um galpão isolado”, diz a nota.

Segundo a colunista Carla Bittencourt, do site Notícias da TV, o cenário afetado pelo incêndio foi o da novela Todas as Flores, transmitida no Globoplay. O principal deles afetado pelo incêndio foi a Rhodes & Co. Tailleur — loja representada na ficção.

Na trama, um incêndio também é retratado no 16º capítulo. A Rhodes pega fogo e os personagens de Ana Beatriz Nogueira e Nilton Bicudo acabam morrendo.

O incêndio atrasou o cronograma do folhetim de João Emanuel Carneiro e, consequentemente, das novelas Mar do Sertão e Travessia — ambas tinham cenas para serem gravadas em locações próximas de onde pegou fogo.

“Estamos apurando as dimensões e impactos e damos notícias assim que pudermos”, afirma a Globo em nota enviada à imprensa.