Zé Neto é diagnosticado com o coronavírus e dupla cancela shows e turnê

O sertanejo Zé Neto, que faz dupla com Cristiano, foi obrigado a cancelar a apresentação da dupla no festival Caldas Country Festival em Goiânia (GO), algumas horas antes de se apresentar no evento. O show aconteceria no domingo, 13.

O motivo do cancelamento é que Zé Neto foi diagnosticado com o novo coronavírus e não pôde subir ao palco do megafestival. Um comunicado foi publicado nas redes sociais da dupla sertaneja.

Zé Neto e Cristiano também cancelaram a turnê europeia que eles iriam realizar. Os shows aconteceriam em Londres, Lisboa, Milão, Bruxelas e Porto. É a segunda vez que o cantor contrai o coronavírus.

O Caldas Country também contou com outros grandes nomes como Simone Mendes, Jorge e Mateus, Ana Castela, Gustavio Mioto e Dennis.