Blog do Ton: Marina avança mais uma casa na disputa ministerial – mas Viana cresce

“Não vai ocorrer”. A afirmação do Correio Braziliense e replicada por diversos insiders em Brasília falam da tese de Izabella Teixeira, concorrente ao Ministério do Meio Ambiente, sobre o cargo de autoridade climática estar fora da estrutura do ministério e ligada diretamente ao presidente. Essa seria, inclusive, uma condição da ex-ministra de participar do futuro governo. Já é dada, portanto, como descartada.

A acreana Marina Silva, favorita, ganhou o apoio da maioria no grupo de transição à sua tese, antagônica à Izabella, de que as estruturas, novas ou velhas, devem ser todas centralizadas na figura do ministro — ou da ministra, que ela não descarta ser. Com a virtual saída de Izabella do jogo e sua estrutura — defendida desde quando começou apoiar Lula — dada como a mais simpática, Marina avança.

Porém, no entanto, contudo, todavia, pode encontrar no ex-governador Jorge Viana um concorrente vindo do Partido dos Trabalhadores, que decidiu não assinar o ticket de embarque da acreana por ela fazer parte do elenco de outra legenda. O que não tira seu favoritismo, mas coloca muita gente brigando contra. Essa questão do Meio Ambiente já está virando uma novela mexicana, mas o capítulo decisivo está próximo.

Não disputará

Por falar em Marina, ela afirmou nas redes que não pretende disputar a presidência da Câmara com Arthur Lira (PP). Entende que o novo governo precisa de diálogo com o famoso centrão, mas falou em “novo”.

Ex-candidatos

A operação da PF que promoveu o desmonte de manifestações bolsonaristas por todo o país teve citados ex-candidatos. Ocorreu por todo o Acre e mais sete estados.

Tião Viana

O ex-governador Tião Viana foi infectado por covid pela segunda vez. Como médico, Tião Viana salvou muitas vidas nessa pandemia, e é claro que esse espaço não poderia abster-se de estimar uma boa recuperação.

Jamais, papai

“Esse é um compromisso que fiz com meu coração e com nosso servidor. Não quero e se Deus quiser não vou quebrar, papai”. Do governador Gladson Cameli ao meu colega Evandro Cordeiro.

Muita especulação

De dias pra cá, tive acesso a muita coisa relacionada a esse novo elenco do governador para o próximo ano. Alguns devaneios, inclusive. Muita especulação de quem nem ligado ao Palácio é.

Desidratar

Percebi também uma tentativa de desidratar um nome que tem o carinho do governador. Na política, são muitos os interesses e poucos os interessados. E raros os interessantes.

Segurança

Final de ano chegando e muitas notícias nos sites sobre a segurança, ou falta dela. Quando o assunto é o bem-estar das pessoas, esse alerta amarelo precisa estar continuamente ligado. As pessoas precisam ter segurança para andar nas ruas, seja pra ter acesso à cultura no canal ou para comemorar a passagem de ano.

Operação

Definida a logística de transporte nos próximos feitos de Natal e Virada em Rio Branco. O esquema você confere no ContilNet.

Marcelo Avelino

É o nome do próximo candidato à presidência do Atlético Acreano. “Fechamos a nossa chapa e estamos nos preparando para a eleição. Estamos conversando com os sócios e apresentando os nossos planos para o Atlético”, declarou ao ContilNet.

De quem é a culpa?

Substituído no comando da PRF, Camata diz que ‘lamenta’ decisão e que Lava-Jato ‘se perdeu’. E de quem é a culpa? Fiquei na dúvida…

Bate-rebate

– A expectativa de vida dos acreanos superou a média mundial (…)

– (…) Dados do IBGE!

– Isso significa mais qualidade de vida.

– Apesar dos pesares, a PEC da Transição foi aprovada em primeiro turno (…)

– (…) Tudo indica que Lula terá, sim, vida fácil.

– Quem terá vida fácil, também, é Arthur Lira, o papa do centrão.

– Preocupante essa situação de empresário que vendia carne com larvas (…)

– (…) Incrível como que, para alguns, os interesses comerciais se sobressaem aos direitos humanos.

– Na pandemia, muita gente foi para a miséria e o Brasil comemorou novos bilionários.

– É a vida? A política? O capitalismo? Vontade de Deus? Eu que não entro nessa discussão.