Concurso Banco do Brasil com vagas para o Acre: confira a distribuição de vagas por estado

Foi publicado nesta sexta-feira, 23 de dezembro, o edital do concurso Banco do Brasil, ofertando, ao todo, 6 mil oportunidades de nível médio para o cargo de Escriturário, nas áreas de Agente Comercial e Agente de Tecnologia. Os salários anunciado R$ 3,1 mil, além de benefícios!

As inscrições já estão abertas e poderão ser efetuadas no site da banca Cesgranrio, até o dia 24 de fevereiro. A taxa é de R$ 50,00 e as provas serão aplicadas no dia 23 de abril de 2023!

Mas, você sabe como será a distribuição das vagas ofertadas? Confira, nessa matéria, a quantidade de vagas disponibilizadas para Escriturário, nas áreas de Agente Comercial e Agente de Tecnologia, em cada estado brasileiro e aproveite esta excelente oportunidade!

De acordo com o edital, serão ofertadas 6 mil vagas para Escriturário, nas seguintes áreas:

Agente Comercial: 2.000 imediatas + 1.000 CR;

Agente de Tecnologia: 2.000 imediatas + 1.000 CR.

Veja a distribuição por estados:

Vagas para Escriturário (Agente Comercial) – Concurso Banco do Brasil

O Direção Concursos realizou um levantamento das oportunidades e detectou que o estado com a maior quantidade de vagas é São Paulo, seguido por Paraná e Distrito Federal.

Em contrapartida, os estados de Roraima, Amapá e Sergipe apresentaram a menor quantidade de vagas ofertadas.

Confira, detalhadamente, na tabela abaixo:



Vagas para Escriturário (Agente de Tecnologia) – Concurso Banco do Brasil

Já para a área de Agente de Tecnologia, é importante mencionar que os aprovados terão lotação apenas no estado de São Paulo e no Distrito Federal. Entretanto, as provas serão realizadas em diversas regiões do país.

Veja como será a distribuição de vagas para Agente de Tecnologia:

