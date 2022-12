Defesa Civil de Rio Branco alerta para manuseio de fogos de artifícios na virada

Preocupados com a segurança dos acreanos na festa da virada, no dia 31 de dezembro, a Defesa Civil Municipal de Rio Branco, divulgou nesta quarta-feira (28), algumas dicas relacionadas ao manuseio de fogos de artifícios, para que as comemorações sejam tranquilas e alertam pela gravidade dos acidentes que é o manuseio inadequado deste utensílio pode provocar, como por exemplo: queimadura, lesões com lacerações e cortes, podendo chegar até situações de amputações de membros superiores, lesões de córnea, lesão auditiva e perda de visão e de audição.

“Os cuidados devem começar já na aquisição dos fogos, que deve ser feita em comércio legalmente habilitado pelo Exército Brasileiro, que regula a venda desses artefatos explosivos, além do licenciamento do Corpo de Bombeiros e da certificação do Inmetro, que garante a qualidade do produto”, explica o tenente coronel Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil.

- Publicidade-

Falcão também afirma ser indispensável a leitura atenta de todas as instruções de segurança do produto,além de utilizar em local com distância das pessoas, áreas abertas e sem fiação elétrica, longe de hospitais e de postos de combustível. “Nunca ingerir bebida alcoólica ou utilizar medicamento se for manusear o explosivo, que jamais deve ser segurado diretamente na mão. A forma correta de utilizar é colocar ele no chão ou em uma base. A maioria dos acidentes por fogos de artifício acontece pela não observância de alguns desses fatores”, alerta.

O coordenador deu um exemplo ocorrido no Pará: “No dia do primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo 2022, o Centro Folclórico Lagostão, em Afuá, no Marajó, foi destruído por um incêndio. A suspeita é que o fogo tenha iniciado a partir de fagulhas de fogos de artifício lançados durante o jogo. Para evitar acidentes, é necessário adotar todas as medidas preventivas”.

Por fim, Falcão lembrou à população da lei sancionada recentemente pelo Governo do Acre que proíbe a soltura de fogos de artifício com estampido em todo o território acreano. “Crianças, autistas, gestantes, idosos, pessoas acamadas, além de animais, são os principais beneficiados com o combate à poluição sonora, do dispositivo legal do poder executivo estadual”, finalizou o tenente coronel.