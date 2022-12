Ousado, Roman Dino surge quase nu e deixa volume marcando na cueca; VÍDEO

Eita! Nesta quarta-feira (28), o fisiculturista acreano, Ramon Rocha Queiroz, mais conhecido como Ramon Dino aqueceu a web ao compartilhar um novo vídeo, no qual aparece apenas de cueca fazendo suas tradicionais poses de musculação.

O vice-campeão do Mr. Olympia Classic Physique e do Arnold Classic Ohio chamou a atenção dos fãs com o vídeo publicado em seu perfil nas redes sociais. Dono de um corpo sarado, ele acabou chamando a atenção por um detalhe inusitado.

No vídeo publicado, a intenção do fisiculturista acreano foi mostrar o corpo premiado, sua evolução e esforço nas competições, mas os olhares dos seus seguidores ficaram voltados para o tamanho do dote que apareceu nas imagens enquanto fazia sua performance de milhões.

Vários comentários eufóricos foram postados no vídeo do fisiculturista, que já ultrapassou a marca de 300 mil curtidas. “Essa é a cauda do dinossauro?”, disse um. “Pode posar armado?”, disse outro seguidor. “Fiz nada para o cara e ele me apontou uma pistola”, disse mais um seguidor. Os comentários foram divididos entre elogios e memes.

Veja na íntegra a postagem: