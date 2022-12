População de Sena contesta números do IBGE; vereador pede recontagem

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quarta-feira (28) uma prévia sobre o total de habitantes no Acre com base nos dados coletados até 25 de dezembro de 2022. Os números, no entanto, estão sendo contestados pelos moradores de Sena Madureira, cidade distante 144 quilômetros de Rio Branco, capital do Acre.

De acordo com a aferição do IBGE, Sena Madureira tem 39.746 habitantes englobando as zonas urbana e rural. “Muitos domicílios não foram contabilizados, pois quando o recenseador passou não tinha ninguém em casa, essa foi uma das justificativa que pode ter acontecido”, comentou o ex-secretário de meio ambiente de Sena, Astério Vieira.

O vereador Denis Araújo (PSDB) também questionou os números e lembrou que no ano de 2018, conforme estimativa do próprio IBGE, Sena tinha mais de 45 mil habitantes. Para ele, uma recontagem precisa ser feita: “Sua população, conforme estimativas do IBGE de 2018, era de 45 177 habitantes. Em 2020, 46 511 habitantes. Aí quer dizer que de 04 anos pra cá morreram mais de 6 mil pessoas e não nasceu mais ninguém foi? Sem contar que perde agora para Tarauacá, isso tem que ser revisto urgentemente”, frisou.

“Lamento, mas acredito que haja um equívoco. A população aumentou. Temos que fazer uma nova sondagem, um retrospecto para analisar esse fato urgente”, completou o professor Kelson Araújo.

Caso o Censo 2022 seja sacramentado com esses números, Sena Madureira passa a figurar com o 4º maior município do Acre em número de habitantes, ficando atrás de Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Tarauacá.

Além dos moradores da zona urbana, há também grande parte da população de Sena morando na zona rural, notadamente nos rios Iaco, Caeté, Purus e Macauã, estradas e ramais.