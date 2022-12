Prefeitura divulga programação de aniversário de Rio Branco aberta ao público

Em ato solene, a Prefeitura de Rio Branco celebra os 140 anos da capital acreana, nesta quarta-feira (28), com uma cerimônia com hasteamento dos Pavilhões, apresentações e assinaturas. O público poderá participar do ato solene que acontece na sede da Prefeitura, no Centro de Rio Branco.

Segundo a programação divulgada pela Prefeitura, a cerimônia tem abertura às 17h, com Hasteamento dos Pavilhões nacional, municipal e estadual com o Hino Nacional ao som da Banda Gloriosa da Polícia Militar.

Além disso, os Escoteiros Mirins devem se apresentar às 17h15. Depois, haverá a apresentação da Fanfarra da Escola Estadual Neutel Maia, às 17h30. A historiadora e coordenadora do curso de história da Universidade Federal do Acre (Ufac), mestra Ávila de França Lima, faz uma explanação da história do município.

Após isso, a programação segue com a assinatura do Termo de Compromisso para restauração do monumento em honra a Neutel Maia, considerado o “desbravador da cidade de Rio Branco”.

O Prefeito também assina o decreto que cria um Projeto de Lei (PL) para implantação da comenda Neutel Maia, em homenagem às figuras que contribuíram com o crescimento cultural histórico de Rio Branco, que deve acontecer das 18h às 18h10, segundo a programação.