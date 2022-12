Senadora Mailza entrega patrol em Capixaba e comemora emendas no município

As chaves do equipamento foram entregues ao prefeito Manoel Maia, no município. O veículo chega para ajudar as comunidades, assentamentos e associações da zona rural, além de agregar e otimizar o trabalho executado especialmente pelas secretarias municipais.

A motoniveladora foi adquirida através de emenda parlamentar da parlamentar no valor de R$ 890 mil adquirida através do Ministério da Defesa – programa Calha Norte – executado pelo Governo do Acre, via Secretaria de Estado de Produção e Agropecuária (SEPA).

A senadora destacou o compromisso com o município e falou da satisfação em estar entregando mais um equipamento tão importante para a gestão. “Com muita satisfação destinamos mais uma emenda para Capixaba e hoje estamos entregando essa motoniveladora para fortalecer a gestão do prefeito Manoel Maia e ajudar as comunidades, os assentamentos e ramais. Feliz ver essa máquina chegar e saber que vai melhorar a vida das pessoas. Contem sempre comigo ”, afirmou.

A importância do equipamento entregue também foi ressaltada pelo prefeito Manoel Maia, uma vez que o município tem muitas comunidades rurais, todos eles com estradas que dependem de máquinas como a que foi entregue. “A chegada dessa motoniveladora trazida pela senadora Mailza para nós tem um significado muito importante para o trabalho do dia a dia da nossa Secretaria de Obras e, também, Agricultura e Meio Ambiente”, destacou, ao enfatizar o compromisso do parlamentar, que conhece bem a realidade de Capixaba, e desde o início do mandato, articulou a destinação dessa máquina para o município.

Estavam presentes o secretário da SEPA, Edvan Azevedo, vereadores Amilton – presidente da Câmara Municipal -, Sandoval, Felipe, França, ex-prefeito José Augusto, o presidente da Associação de Produtores Rurais Deus Proverá, José Bento representando todos os presidentes e moradores da região.

Emendas da Mailza para Capixaba

Foram R$ 4 milhões para o município, sendo:

R$ 1,5 milhão para compra de equipamentos para a Saúde municipal;

R$ 500 mil – ampliação da UBS da Família da Alcobrás;

R$ 400 mil de custeio para combate ao COVID-19;

R$ 400 mil – aquisição de mobiliário para sala de aula;

R$ 200 mil – custeio PAB;

R$ 400 mil – custeio PAP