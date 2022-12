Sexy, ousada e talentosa: cantora Camile Castro em cinco fotos de tirar o fôlego no Rio de Janeiro

Pelas mãos do fotógrafo Marcos Brozzo , a cantora acreana Camile Castro realizou um novo ensaio fotográfico, dessa vez mais sensual. Amigos de longas datas, Camile já tinha sido fotografada por Brozzo em anos anteriores. Marcos Brozzo hoje trabalha com grandes estrelas nacionais, entre elas os elencos da Rede Record.

Emocionado, Marcos Brozzo falou um pouquinho do projeto:“Fazer um projeto identidade com a Camile Castro foi incrível. Porque além de ser minha amiga de longa data, quem me conhece do Acre sabe, eu conheço a Camile de pequenininha, primeiro que ela era menor que o violão”.

- Publicidade-

Veja a declaração de Brozzo e os bastidores:

O ensaio de Camile Castro faz parte do ‘projeto Identidade’ do fotógrafo Marco Brozzo e aconteceu no Rio de Janeiro, quando esteve gravando o seu novo projeto que será divulgado no ano de 2023.

Com repertório eclético, a acreana interpreta grandes cantores da MPB, samba e pagode. Um dos seus recentes projetos é o ‘Samba da Cá’. Sexy, nas imagens, Camile aparece sem sutiã, usando dois modelos de blazer e calça e seu inseparável violão.

Vamos conferir o projeto “Identidade” com o fotografo Marco Brozzo: