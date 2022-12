Veja o que muda no Pix a partir de janeiro: assista ao vídeo

O Banco Central do Brasil alterou as regras relacionadas aos limites de valores para as transações financeiras realizadas via Pix. Segundo o BC, o objetivo é simplificar as regras, assim como otimizar a experiência do usuário, conseguindo manter o mesmo nível de segurança.

As mudanças estabelecidas pelo Banco Central terão vigência a partir do dia 2 de janeiro de 2023. Para os ajustes realizados através de canais digitais a medida terá início a partir do dia 3 de julho.

Veja algumas novidades:

• Alteração do limite para Pessoa Física

As operações feitas através do Pix deixarão de ter um limite por transação. Você agora pode transferir todo seu limite diário em uma única transação.

• Limites para pessoas jurídicas

O Banco Central retirou o limite para contas entre PJs, como empresas e MEIs. Agora, cada instituição financeira pode ter sua própria regra paa isso.

• Limite noturno

O limite noturno que começa às 20h muda para 22h. Cada usuário pode escolher a faixa de horário para limitar as operações noturnas a partir do novo horário.

• Aumento do saque

Hoje, é possível sacar via Pix no máximo R$ 500 durante o dia e R$ 100 à noite. Os limites mudam para R$ 3 mil e R$ 1 mil, respectivamente.

