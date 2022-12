VÍDEO: homem que ameaçava pessoas com faca no Centro de Rio Branco é preso

Um homem identificado como Najildo Rodrigues Leôncio, de 42 anos, foi preso quando estava andando armado com uma faca na praça ao lado da Biblioteca Pública, no centro de Rio Branco.



O homem foi denunciado via 190 e, segundo o denunciante, ele estaria pedindo dinheiro às pessoas e ameaçava com uma faca, na noite desta quarta-feira (28).



Após a denúncia, o autor foi localizado pelo sistema de videomonitoramento instalado recentemente pela Prefeitura de Rio Branco e, em seguida, abordado pela equipe da Polícia Militar, como mostra o vídeo abaixo.

Com o período natalino, o local estava lotado de pessoas, incluindo crianças.



Najildo foi encaminhado para a Delegacia Central de Flagrante (Defla).